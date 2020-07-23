В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1085

Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на двенадцать и достигло 1085. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

"Число выявленных случаев инфицирования - 1085, выздоровели 911 человек, смертельных случаев - 16", - говорится в сообщении.

В режиме карантина находятся 5936 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 268 пациентов. Граждан Грузии, прибывших из зарубежных стран для лечения - 41, среди них 38 военнослужащих.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.