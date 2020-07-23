Проект азербайджанской комиссии Конгресса США не включен в повестку дня

Процедурная комиссия Конгресса не одобрила законопроект о внесении поправок в закон об ассигнованиях конгрессмена, сопредседателя совета Конгресса по Азербайджану Стива Коэна, который пытался заблокировать инициативы по разминированию в Нагорном Карабахе. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на “Голос Америки”, он не будет рассматриваться в ходе обсуждения или голосования по закону о ассигнованиях.

В то же время стало известно, что другой конгрессмен азербайджанской комиссии Конгресса США Генри Куэларс, который также представил проект по внесению изменений в закон об ассигнованиях, отозвал свой проект с повестки дня.

На 22 июля было запланировано обсуждение и голосование по проекту изменений, предложенным сопредседателем армянской комиссии Конгресса США Джеки Спиер в процедурной комиссии Палаты представителей. Проектом изменений Спиер предлагается выделить на разминирование в Нагорном Карабахе $ 1,5 млн.