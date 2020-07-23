Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июль

Проект азербайджанской комиссии Конгресса США не включен в повестку дня

Проект азербайджанской комиссии Конгресса США не включен в повестку дня

Процедурная комиссия Конгресса не одобрила законопроект о внесении поправок в закон об ассигнованиях конгрессмена, сопредседателя совета Конгресса по Азербайджану Стива Коэна, который пытался заблокировать инициативы по разминированию в Нагорном Карабахе. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на “Голос Америки”, он не будет рассматриваться в ходе обсуждения или голосования по закону о ассигнованиях.

В то же время стало известно, что другой конгрессмен азербайджанской комиссии Конгресса США Генри Куэларс, который также представил проект по внесению изменений в закон об ассигнованиях, отозвал свой проект с повестки дня.

На 22 июля было запланировано обсуждение и голосование по проекту изменений, предложенным сопредседателем армянской комиссии Конгресса США Джеки Спиер в процедурной комиссии Палаты представителей. Проектом изменений Спиер предлагается выделить на разминирование в Нагорном Карабахе  $ 1,5 млн.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации