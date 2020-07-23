Европейские индексы снизились - 22-07-20
МОСКВА, 23 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.51% и составил 13104.25 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.32% и составил 5037.12 пункта, британский FTSE снизился на 1.00% и составил 6207.10 пункта, а российский RTSI снизился на 0.37% и составил 1255.10 пункта.
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