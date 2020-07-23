Тренировать “Арарат-Армению” - большой вызов для меня: Давид Кампанья

Пресс-служба футбольного клуба “Арарат-Армения” беседовала с новоназначенным тренером клуба Давидом Кампанья о том, с какой целью он возглавил команду и вернулся в Армению.

«Арменпресс» представляет интервью полностью.

- Как Вы решили принять предложение возглавить “Арарат-Армению”?

- “Арарат-Армения” выразила желание работать со мной. Я чувствовал, что свою работу в Армении еще не завершил, и когда получил предложение присоединиться к клубу, решил принять его. Могу сказать, что это была взаимная симпатия между мной и клубом.

- Следили ли Вы за матчами “Арарат-Армения”, какое впечатление сложилось у Вас о команде?

- “Арарат-Армения” - команда-победитель с очень хорошими футболистами, которые хорошо тренировались под руководством Вардана Минасяна. С уверенностью могу сказать, что тренировать этот клуб - большой вызов в плане его дальнейшего развития, создания нового стиля футбола, работы с игроками.

- Какие цели поставлены перед Вами в качестве главного тренера клуба?

- Я верю, что для достижения хорошего результата необходимо ежедневно усердно работать. Нужно идти вперед, шаг за шагом, и когда оглянешься назад, увидишь, чего ты добился. Первая цель - иметь четкий стиль игры.

- Вы уже встречались с футболистами команды?

- Пока нет, так как по прибытии из Испании мы были в жесткой изоляции. Завтра важный день для нас, мы встретимся с футболистами

- До первого квалификационного раунда Лиги чемпионов осталось очень мало времени, как Вы будете готовить команду к этому важному турниру?

- Футбол - это игра, в которой самое главное - доверять собственным силам. Передо мной поставлена задача - создать мощную бесстрашную игровую модель. Чем раньше мы начнем наши тренировки, тем лучше будем готовы к конкуренции с европейскими клубами.

- Сейчас для всех нас непростые времена, пандемия COVID-19 повлияла практически на все сферы, не остался в стороне и футбол. Как Вам кажется, будут ли глобальные изменения в футболе после пандемии?

- Я думаю, что серьезные и профессиональные клубы лучше переживут это время, чем другие. Быстрая и легкая адаптация к переменам станет залогом успеха в будущем.

- Что скажете об Армении?

- Армения - прекрасная страна с уникальной культурой и хорошими людьми. Я думаю, что армяне - гордый народ. Они очень похожи на испанцев, именно поэтому я чувствую себя здесь как дома. Кстати, армянский шашлык просто великолепен (смеется).

- И в конце, Ваши слова адресованные нашим болельщикам.

- Я не могу дать больших обещаний нашим болельщикам, но я могу сказать, что они увидят кропотливо и яростно работающую команду, которая будет бороться до конца. Обещаю всегда выполнять свои обязанности.

Подготовила Варвара Айрапетян