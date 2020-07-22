Азербайджанцы попытались вмешаться в мирную акцию армян в Лос-Анджелесе

Представители армянской общины Лос-Анджелеса устроили акцию протеста перед генеральным консульством Азербайджана в знак протеста против действий, развязанных Азербайджаном на армяно-азербайджанской границе. Азербайджанцы попробовали вмешаться в мирную демонстрацию, пытаясь спровоцировать столкновение.

Как сообщает Арменпресс, азербайджанцев остановила полиция, которой пришлось на некоторое время перекрыть дорогу, чтобы успокоить собравшихся.

Армянские демонстранты подняли армянские флаги и скандировали «Нет войне! Нет Алиеву!»

Участвующая в акции армянская молодежь пела и танцевала, демонстрируя свое единство и солидарность. К ним присоединился любимый певец Андре, который сейчас живет в Соединенных Штатах и исполнил армянскую народную песню «Сари ахчик».

Через несколько часов после мирной демонстрации азербайджанцы решили уйти, но один из них ударил армянскую девушку, в результате чего произошло столкновение. Пострадали и азербайджанцы, и армяне.

В итоге азербайджанцы сбежали, оставив свои флаги.