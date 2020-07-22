Сербия экспортировала оружие в Армению с одобрения властей страны: сербский министр

Сербия экспортировала оружие в Армению с одобрения сразу пяти ведомств: министерства иностранных дел, министерства внутренних дел, министерства обороны, министерства торговли и службы разведки. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сербское агентство N1, об этом заявил министр торговли Сербии Расим Лялич.

«В 2020 году частные компании поставляли оружие в Армению. Государственные компании по производству оружия, работающие в Сербии, не были вовлечены в эти сделки. Я не могу озвучить названия этих компаний, но, по нашей информации, в Армению в основном поставлялись автоматы и пистолеты. Их общая стоимость составила менее миллиона евро. Это оружие было доставлено двумя партиями в мае-июне», - сказал министр торговли Сербии.

Расим Лялич подчеркнул, что ни ЕС, ни США, ни Россия не вводили санкций против Армении, поэтому очень сложно отклонить предложения страны о покупке оружия.

Сайт Haqqin.az написал в статье от 19 июля, что правительство Азербайджана якобы получило неопровержимую информацию о том, что в последние месяцы Сербия продала Армении гранатометы различного калибра.

Сразу после публикации посол Сербии в Баку Даница Веинович была вызвана в МИД Азербайджана. Замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов в беседе с послом отметил, что информация в прессе «ставит под сомнение сотрудничество и дружеские отношения между двумя странами».