Турция в регионе является дестабилизирующим фактором: интервью посла Армении в Польше

Вполне определенно, что Турция в нашем регионе является дестабилизирующим фактором и серьезным вызовом безопасности Армении. Как передает Арменпресс, об этом высказался посол Армении в Польше Самвел Мкртчян в интервью журналу “Warsaw Institute Review”.

- Почему в последние дни вновь вспыхнул конфликт между Азербайджаном и Арменией?

- Есть достаточно четкое свидетельство того, что последнее обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе стало логическим следствием милитаристской политики Азербайджана в северной области Тавуш. Если проследить за риторикой президента, министра обороны и других высокопоставленных чиновников Азербайджана за последние недели и месяцы, провоцирующей войну, с которой они выступают за военное решение нагорно-карабахского конфликта, то увидим, что провокация, которая привела к событиям, начавшимся 12 июля, не была случайной. Армянская сторона постоянно предупреждала своих международных партнеров о высокой вероятности подобной ситуации и о злонамеренных намерениях Азербайджана и необходимости политических и дипломатических шагов по их обузданию. Однако, к разочарованию армянской стороны, наши предупреждения были проигнорированы.

- Похожи ли причины последних столкновений на мотивы войны в Нагорном Карабахе в 1988 году?

- Могут быть определенные сходства. В 1988 году конфликт начался с попытки подавить жестким военным путем движение народа Нагорного Карабаха за право на мирное самоопределение. Тогда азербайджанцы потерпели впечатляющий провал. Вместо того, чтобы извлечь уроки, к сожалению, сейчас азербайджанское руководство выдвигает ложные территориальные требования и к Армении. Это соответствует утверждению Азербайджана, имеющему долгую историю, что конфликт всегда был между Арменией и Азербайджаном, и Нагорный Карабах со своими законно избранными властями не играет отдельной роли. Подобный подход и поведение не имеют какого-либо обоснования и еще более отдаляют возможности поиска мирного и переговорного решения карабахского конфликта, что является единственным приемлемым жизнеспособным вариантом для армянской стороны и международного сообщества.

- Какова роль Турции и России на Кавказе и как они влияют на ситуацию последних дней?

- Две страны действуют совершенно по-разному. Министр обороны, министр иностранных дел, президент и другие официальные лица Турции уже сделали ряд заявлений и комментариев, выражая свою безоговорочную поддержку Азербайджану, в том числе и с вероятным военным вмешательством. Это крайне вредно и не только поощряет Азербайджан продолжать идти по опасному пути обострения, но и вызывает фундаментальные вопросы - может ли эта страна играть какую-либо надежную и положительную роль на Южном Кавказе. На данный момент вполне определенно, что Турция является дестабилизирующим фактором в нашем регионе и серьезным вызовом безопасности Армении. Более того, попытки Турции вмешаться в конфликты и в других соседних регионах уже подорвали там безопасность и стабильность. Эти факты какую-либо роль Турции в связи с нагорно-карабахским конфликтом в международном формате и особенно в рамках ОБСЕ делают более чем невозможной. Армения продолжит последовательно работать в направлении сохранения и укрепления международной и региональной безопасности, с этой целью тесно сотрудничая со своими международными партнерами.

В отличие от Турции, Россия, будучи союзником Армении и неся обязательства по соглашениям о военной безопасности, выбрала более уравновешенный подход и предложила свои посреднические услуги не только как сопредседатель Минской группы, но и в национальном статусе.

- Какие шаги должны предпринять обе страны для нормализации отношений Баку-Ереван?

- Нынешняя ситуация требует скорейшего вовлечения в переговоры, основанные на доброй воле. Азербайджан, наконец, должен понять, что мы живем в том же регионе и нуждаемся в строительстве общей территории безопасности. Для достижения этой цели, в первую очередь, право народа Нагорного Карабаха на самоопределение должно уважаться без предусловий, обязательные международные правовые механизмы должны быть задействованы для реализации этого права и определения статуса НК. В этом случае весь потенциал Южного Кавказа будет реализован, от которого в равной степени выиграем все мы.

- Хотели бы Вы, чтобы международные организации были вовлечены в мирный процесс?

“Мы, как и большинство международного сообщества, заявляли, что сопредседательство Минской группы ОБСЕ - Франция, США и Россия - единственный международно признанный формат для посредничества в мирных переговорах по достижению долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Любое другое вовлечение со стороны международных организаций должно тесно координироваться и консультироваться с сопредседателями. К сожалению, в прошлом мы были свидетелями того, что при другом подходе, зачастую, если даже не намеренно, это может навредить больше, чем быть полезным мирному процессу.

- С 2016 года обе стороны объявляют о кибератаках на инфраструктуры их стран. Считаете ли Вы, что это еще одна угроза безопасности Армении? Как армянская сторона защищается от кибератак? Является ли кибербезопасность важным приоритетом для нынешних властей?

- Армения не единственная страна. Почти все страны стали уязвимы для киберугроз и реальных кибератак. Введены в обращение новые характеристики, такие как кибер-война, гибридная война. Крайне беспокоит то, что киберугрозы в будущем возрастут еще больше, беспокоит и разрушительная сила подобных атак. Основным источником таких нападений на Армению является наш сосед Азербайджан. С этой целью они используют специальные группы хакеров и открыто представляют проникновение на армянские сайты. Конечно, мы многое делаем для своей защиты в киберпространстве, строя оборонительные системы и сложные компьютерные сети. В то же время, мы считаем, что, как и международное сообщество, мы должны разработать регламент поведения в киберпространстве. Иначе мы будем жить в очень опасном и непредсказуемом мире.

- Была ли Армения мишенью кампаний дезинформации и внутри, и за рубежом? Что происходит? Как можно бороться с этой угрозой?

- Дезинформация, ложные слухи, инфодемия с более высокой квалификацией стали частью нашей повседневной жизни, хотим мы этого или нет. Это было всегда, однако в эпоху цифровых технологий, в новых реалиях социальных сетей это явление и его разрушительное влияние выросли геометрически. Естественно, все нас это беспокоит нас. Что же можно сделать для противодействия этой угрозе и снижения вреда? Очевидно, что наиболее эффективный метод действий должен быть энергичным. Неустанно надо предлагать правдивую и объективную информацию, раскрывать истинные мотивы стоящих за дезинформацией, учить общество медиа грамоте, чтобы уметь отличать правду от лжи.