Анна Акопян посетила приграничные села, чтобы поддержать граждан

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян посетила приграничные села Чинари, Мовсес, Айгепар, Неркин Кармирахпюр и город Берд Тавушской области, чтобы поддержать местных жителей. Как сообщает Арменпресс, об этом Акопян написала на своей официальной странице в Facebook.

«Цель моего визита - поддержать наших соотечественников, живущих в приграничных общинах, показать, что мы с ними не только в своих мыслях, но и физически. Наряду с этим постом я представлю фотографии, которые будут опубликованы позже, людей, в домах которых я побывала и с которыми мне удалось пообщаться», - подчеркнула супруга премьер-министра, добавив, что героических семей нужно знать в лицо.

Акопян подчеркнула, что хотя они устали от взрывов снарядов и обстрелов, но они сильнее, чем когда-либо, жизнеспособны, более чем когда-либо, гордятся тем, что они армяне, достойные и победившие граждане Армении.

«Все остальные вопросы решаемы», - заключила Анна Акопян.