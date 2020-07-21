Ucom в партнерстве с Teach For Armenia обеспечит доступ к интернету для сотен учеников в Армении

Teach For Armenia (TFA) сотрудничает с Ucom с целью обеспечения доступа к интернету для сотен учеников по всей Армении. Компания Ucom, оператор самой быстрой сети в Армении, а также провайдер услуг как фиксированной, так и мобильной связи, предоставила 370 SIM-карт с доступом в интернет, чтобы воспользоваться планшетами в 24 сельских общинах в рамках кампании Digital Divide – инициативы, направленной на то, чтобы обеспечить связь между всеми учениками Армении и Арцаха посредством устройств и доступа к интернету в процессе онлайн-обучения.

Этим летом, ученики Teach For Armenia воспользуются своими планшетами с интернетом от Ucom для участия в Виртуальном лагере для учеников-лидеров. Трехнедельный лагерь подготовит учеников к решению проблем, вооружив их знаниями, навыками и своеобразной техникой мышления с целью создания предложений по инновационным проектам, которые будут способствовать развитию местной изобретательной мысли, гражданской ответственности и связи местных общин с остальным миром.

«Сотни учеников Teach For Armenia проводят лето, изучая основы гражданской ответственности и приобретая навыки для осуществления перемен в своих сообществах», - отметил Руиз Кларк, исполнительный директор Teach for Armenia. «Мы благодарны компании Ucom за осознание того, что доступ к интернету не может быть препятствием для продолжения обучения и запуска Виртуального лагеря для учеников-лидеров».

«Ucom рада продолжить свое давнее партнерство с Teach For Armenia. Как этим летом, так и в будущем мы приложим усилия, чтобы все дети в Армении и Арцахе имели равные возможности для образования. Объединяя наши усилия, мы верим, что сможем добиться значительных результатов среди учеников и в общинах», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Сергеевич Хачатрян.



