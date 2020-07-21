Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июль

В Иране зафиксировали максимальное с начала пандемии число смертей от коронавирусаза сутки

В Иране зафиксировали максимальное с начала пандемии число смертей от коронавирусаза сутки

Число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом нового типа в Иране возросло за сутки на 229 и превысило 14,6 тыс. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила во вторник глава департамента по связям с общественностью Минздрава Сима Садат Лари.

"Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в стране составило 2 625, общее число заразившихся достигло 278 827", - приводит ее слова агентство ISNA. Лари добавила, что "за прошедшие 24 часа в Иране умерли 229 пациентов, а общее количество летальных исходов достигло 14 634".


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации