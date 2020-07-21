Сократились случаи давления на СМИ и их сотрудников: доклад КЗСС

Второй квартал 2020 года для деятельности СМИ все еще остается сложным периодом, обусловленным не отступающей эпидемией COVID-19и напряженной внутриполитической ситуацией.

Об этом на пресс-конференции в «Арменпресс» сказал председатель Комитета по защите свободы слова (КЗСС) Ашот Меликян, представляя доклад комитета о состоянии свободы слова в Армении и нарушениях прав журналистов и СМИ. Зафиксированы как случаи давления и препятствования журналистской деятельности, так и физическое насилие, чего не было в прошлом квартале.

Мы видим, что довольно часто в СМИ звучат вопросы о том, как с точки зрения этики должны представлять факты, связанные с эпидемией. Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев, вопросы продолжают поступать. Журналисты - те передовики, которые действительно работают в очень опасных условиях, поскольку бывает необходимость в непосредственных контактах. У меня был повод отметить, что общество должно быть благодарно не только врачам за их самоотверженную работу, но и журналистам”, - сказал Ашот Меликян.

Комитет по защите свободы слова во втором квартале зафиксировал два случая физического насилия, при которых пострадали, по меньшей мере, шесть журналистов. Они произошли во время акций, организованных партией “Процветающая Армения”. В связи с этим журналистские организации выступили с осуждающим заявлением против действий полиции, направленным в полицию, после чего в связи с инцидентом было назначено служебное расследование, и материалы направлены в Специальную следственную службу.

Второй квартал текущего года выделялся также и судебными исками в отношении СМИ. В целом, число новых судебных дел с привлечением средств массовой информации составляет 23. В одном случае журналист обратился в суд в связи с нарушением права на получение информации, а 22 иска поданы против СМИ на основании оскорбления и клеветы, предусмотренных статьей 1087.1 Гражданского кодекса. Это на 10 больше данных за предыдущий квартал.

“Этот показатель дает повод для размышлений, поскольку, с одной стороны, объективная ситуация такова, что в СМИ много оскорблений, клеветы, ненависти, но, с другой стороны, это число судебных исков сковывает СМИ”, - сказал Ашот Меликян. Не оставят ли судебные процессы свое влияние на ход регулирования сферы? В ответ на этот вопрос Ашот Меликян отметил, что в условиях реально независимой судебной системы они могли бы сказать такое. В любом случае, на данном этапе есть обеспокоенность в связи с ненужными процессами в отношении СМИ.

Согласно докладу комитета, второй квартал выделился также и тем обстоятельством, что уменьшилось давление на СМИ. В частности, в первом квартале текущего года число случаев давления на СМИ и их сотрудников составляло 50, во втором квартале текущего года - 34. По сравнению с тем же периодом прошлого года наблюдается снижение.

За второй квартал КЗСС зарегистрировал 26 случаев нарушения права на получение и распространение информации. Опыт показывает, что в таких случаях СМИ очень редко обращаются в суд. В частности, за отчетный период журналист обратился в суд лишь в одном случае.

“Несмотря на то, что власти посредством социальных сетей были в ежедневной прямой связи с общественностью, а премьер-министр страны дал свою очередную 5-часовую пресс-конференцию, ответив почти на 70 вопросов, тем не менее, официальная информация государственных органов не всегда своевременна и полностью доступна СМИ, что вызывает их недовольство”,- сказал Ашот Меликян.

Что касается ситуации со свободой слова в Армении, то Ашот Меликян отметил, что она в хорошем состоянии. Он отметил, что на армянские СМИ в целом нет контроля со стороны властей, с другой стороны, в некоторых случаях СМИ обслуживают интересы политических спонсоров. Здесь очень важна прозрачность пронадлежности СМИ”.