Ушел из жизни певец Борис Давидян - Бока

Скончался певец, автор-исполнитель Борис Давидян, знакомый широкому кругу любителей музыки под псевдонимом Бока.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей официальной странице в Инстаграме сообщил певец Ара Мартиросян.

Борис Давидян записал первый альбом в 1972 году. Она часто выступал со своими друзьями-музыкантами на различных мероприятиях. В 1973 - 1974 годах Бока записывался в студии звукозаписи “Мелодия” в Тбилиси. Он жил и творил и в Москве, здесь и записал альбом “Доля воровская”.

В начале 1996 года Бока с семьей жил в Ереване, затем переехал в Москву, затем в США.

Бока долгие годы выступал с музыкантами Александром Багдасаровым (кларнет), Гамлетом Галустяном, Суреном Кераняном (клавишные инструменты), Игорем Сафаровым, Георгием Агабоповым.

Певец выступал с концертами в России, в Австрии и в других странах.