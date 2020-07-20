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Позиция Секретариата ОДКБ полностью противоречит официальной позиции Симоньян

Позиция Секретариата ОДКБ полностью противоречит официальной позиции Симоньян

Размещение ссылки на пост главного редактора телеканала RT М.Симоньян на странице Секретариата ОДКБ в сети Facebook произошло по причине технической ошибки, а позиция Секретариата ОДКБ полностью противоречит официальной позиции Симоньян. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении ОДКБ, которое приводим полностью:

“Размещение ссылки на пост главного редактора телеканала RT М.Симоньян на странице Секретариата ОДКБ в сети Facebook произошло по причине технической ошибки, и пост был оперативно удален. Вместе с тем хотим отметить, что мнение автора поста, полностью противоречит официальной позиции Секретариата ОДКБ, которая была изложена в соответствующем комментарии Секретариата, размещенном на официальном сайте ОДКБ и ее странице на Facebook”, - говорится в заявлении ОДКБ.

Отметим, что ранее на страницах ОДКБ в соцсетях появилась ссылка  на статью Симоньян, которая, однако, очень быстро была удалена.


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