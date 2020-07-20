В  шахматной олимпиаде примут участие 163 команды

Во Всемирной онлайн-шахматной олимпиаде примут участие 163 команды. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает ФИДЕ.

Сборная Армении входит в первую подгруппу, кода также входят Китай, Россия, Украина, США, Индия, Польша, Франция, Азербайджан, Вьетнам, Грузия, Казахстан и др.

Ранее стал известен состав сборных Армении. Мужская сборная: Левон Аронян, Габриел Саркисян, запасные - Грант Мелкумян и Самвел Тер-Саакян. Тренер: Аршак Петросян. Женская сборная: Элина Даниелян и Лилит Мкртчян, запасные - Мария Геворгян и Сусанна Габоян. Тренер: Завен Андриасян.

Сборная до 20 лет: Айк Мартиросян и Анна Саркисян. Запасные: Шант Саркисян и Мариам Аветисян. Тренер: Арташес Минасян.

Команды состоят из 6 основных и 6 резервных шахматистов. В основном составе должны быть двое мужчин, две женщины, 1 шахматист до 20 лет и 1 шахматистка до 20 лет.

Олимпиада состоится 22-30 июля.