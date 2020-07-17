Эрдоган рассказал о совместной с Россией борьбе против боевиков в Идлибе

РФ и Турция ведут в сирийском Идлибе совместную деятельность против нелегальных вооруженных группировок, которые пытаются сорвать процесс мирного урегулирования. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Как ранее сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии, 14 июля в ходе проведения 20-го совместного российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в Идлибе на пути следования автоколонны произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Трое российских военнослужащих получили легкие ранения, сообщалось также о раненых среди экипажа турецкого бронеавтомобиля. По сообщению турецкого минобороны, погибших в ходе инцидента не было.

"Число наших совместных (с РФ) патрулирований в Идлибе уже достигло 20. Процесс урегулирования конфликта идет, но существуют нелегальные силы, которые этот процесс задерживают и создают ему проблемы. Конечно, мы вместе с российскими партнерами стараемся помешать этому", - сказал Эрдоган журналистам.