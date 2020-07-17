Очередная провокация азербайджанцев: с московского рынка вывезены фуры с армянскими продуктами

С одного из крупнейших оптовых рынков Москвы - рынка сельхозпродукции “Фуд Сити” в полночь были вывезены фуры с армянскими товарами. Некоторые поставщики предупреждают, что продукты уже испорчены.

В видеоматериале, предоставленном «Арменпресс», некий гражданин представляет ситуацию: “С 12 часов ночи все фуры Армении вывезены из “Фуд Сити” на автостоянку”

По его словам многие товары уже испорчены, все неопределенно. Есть подозрения, что со всем этим могут быть связаны азербайджанцы.

Ответственные органы Армении осведомлены об этой проблеме. Предпринимаются шаги в надежде на скорейшее решение проблемы.

“Мы вместе с посольством Армении держим ситуацию под нашим вниманием. Были проведены превентивные меры во избежание межличностных конфликтов. Если будут и другие развития, мы выступим с дополнительным комментарием”, - сообщила Арменпресс пресс-секретарь Министерства экономики Армении Анна Оганян.

16 июля в интернете был распространен видеоматериал, на котором видно, как азербайджанцы в России покупают армянские абрикосы и давят их.

Военнослужащие ВС Азербайджана 12 июля около 12:30 на автомобиле марки УАЗ совершили попытку нарушить государственную границу Армении в направлении Тавуша. После предупреждения с армянской стороны военнослужащие Азербайджана, оставив машину марки УАЗ, вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, с применением артиллерии, повторили попытку захвата пограничной позиции армянских вооруженных сил, однако, неся потери, были отброшены армянской стороной. Позднее азербайджанская сторона вновь возобновила обстрел той же позиции из 82-мм минометов и танковых орудий. Утром 13 июля после двух-трех часов перерыва противник вновь возобновил провокационные действия, продолжая обстреливать армянские позиции.

В ночь на 14 июля с боевых позиций ВС Армении было замечено движение танка противника, которое было пресечено огнем с армянской стороны. С 13 июля противник обстреливает населенные пункты Республики Армения. Азербайджанские вооруженные силы в направлении населенного пункта Чинари из миномета калибра 82 мм выпустили 7 снарядов и 3 из миномета калибра 120 мм. Противник ударным БПЛА атаковал гражданские объекты общины Берд. В направлении Берда Азербайджан выпустил также и три снаряда “Града”. Погибли 4 военнослужащих ВС Армении, 10 ранены. С 00:15 15 июля на северо-восточной части армяно-азербайджанской государственной границы сохранялось относительное спокойствие, однако в ночь 16 июля около 03:40 Вооруженные силы Армении заметили передвижение противника. Заняв круговую оборону, армянские подразделения предотвратили попытку диверсионного проникновения противника. После горячего боя противник, неся потери, был отброшен назад. В 05:20 азербайджанские подразделения начали обстреливать села Айгепар и Мовсес, применяя миномет и гаубицу Д-30.

Мишенью были также и села Неркин Кармирахпюр, Чинари, Тавуш и город Берд. 16 июля в результате удара с боевого беспилотника Азербайджана был ранен житель села Чинари. Ночью азербайджанская сторона стреляла не только на том участке Тавуша, где в последние дни шли военные действия, но и по всей протяженности границы Тавуша, на участке Гегаркуника, а также на нахиджеванском участке, однако напряженность значительно снизилась.

Анна Григорян