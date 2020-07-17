Наблюдается снижение острых респираторных и кишечных инфекционных заболеваний

Строгое соблюдение правил гигиены в обществе привело к тенденции снижения в Армении ряда заболеваний.

На пресс-конференции в зале «Арменпресс» заместитель генерального директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении, руководитель Национальной программы иммунопрофилактики Гаяне Саакян отметила, что наблюдается снижение ОРВИ и кишечных инфекций.

“Обычно в этом сезоне бывало обострение ситуации с кишечными инфекционными заболеваниями. Проведение гигиенических мероприятий, дезинфекционные процессы, частое мытье рук, ношение маски оказали свое благоприятное воздействие. То же самое и с острыми респираторными заболеваниями. Обычно они продолжаются до середины мая. В этом году у нас не было сезонного повышения. Это очень хорошо, потому что система сегодня работает в основном с коронавирусной болезнью”, - сказала Гаяне Саакян.

Специалист отметила, если культура соблюдения правил гигиены на высоком уровне укоренится в обществе, это будет очень хорошо. Превентивные меры будут оказывать существенное влияние на предотвращение распространения острых респираторных и кишечных инфекционных заболеваний.