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Роберт Базикян освобожден от должности заместителя директора СНБ

Роберт Базикян освобожден от должности заместителя директора СНБ

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Роберта Базикяна с должности заместителя директора Службы национальной безопасности. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно части 1 статьи 133 Конституции, а также части 2 статьи 18 и пункту 2 части 1 статьи 47 Закона “О службе в органах национальной безопасности”, освободить Роберта Базикяна от должности заместителя директора Службы национальной безопасности Республики Армения и от службы в СНБ”, - говорится в указе.


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