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На данный момент в ВС Армении нет необходимости в помощи добровольцев: Оганнисян

На данный момент в ВС Армении нет необходимости в помощи добровольцев: Оганнисян

На данный момент Вооруженные силы Армении не нуждаются в помощи добровольцев.

Как передает «Арменпресс», об этом в ходе брифинга в Иджеване 16 июля заявил начальник командно-штабного факультета Военного университета им. Вазгена Саркисяна, бывший пресс-секретарь МО Арцрун Ованнисян.

“Уже несколько дней у администрации местного самоуправления, у воинских частей собираются наши соотечественники, в основном бывшие ополченцы, бывшие военные, также врачи, которые выражают свою готовность служить на боевых позициях.

Мы говорим, что в этом нет необходимости. Вооруженные силы выполняют свои задачи”, - сказал Ованнисян, добавив, что Министерство обороны выступит с заявлением относительно этого вопроса.


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