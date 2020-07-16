На данный момент в ВС Армении нет необходимости в помощи добровольцев: Оганнисян

На данный момент Вооруженные силы Армении не нуждаются в помощи добровольцев.

Как передает «Арменпресс», об этом в ходе брифинга в Иджеване 16 июля заявил начальник командно-штабного факультета Военного университета им. Вазгена Саркисяна, бывший пресс-секретарь МО Арцрун Ованнисян.

“Уже несколько дней у администрации местного самоуправления, у воинских частей собираются наши соотечественники, в основном бывшие ополченцы, бывшие военные, также врачи, которые выражают свою готовность служить на боевых позициях.

Мы говорим, что в этом нет необходимости. Вооруженные силы выполняют свои задачи”, - сказал Ованнисян, добавив, что Министерство обороны выступит с заявлением относительно этого вопроса.