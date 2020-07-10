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Инициатива маленькой Элен, завершившей лечение, и ее родителей

Инициатива маленькой Элен, завершившей лечение, и ее родителей

По инициативе маленькой Элен, уже завершившей лечение, бенефициара благотворительного Фонда “Город улыбок”, и ее родителей, в принадлежащем им магазине в Арташате был установлен ящик для пожертвований.

Об этом «Арменпресс» стало известно из фейсбуковской страницы фонда.

“Завершим рабочую неделю волнующей новостью: наша любимая Элен, которая уже окончила лечение и находится дома, захотела помочь другим детям, получающим лечение. В принадлежащем им магазине в городе Арташат несколько дней назад был установлен ящик для пожертвований благотворительного Фонда “Город улыбок”, и вся собранная сумма будет передана фонду для оплаты расходов на лечение детей с онкологией и заболеваниями крови”, - сообщили в фонде и поблагодарили Элен и ее семью за то, что они таким образом возвращают полученную ими заботу.

Благотворительный Фонд “Город улыбок / “Сити оф Смайл” создан для оказания содействия больным онкологией и заболеваниями крови. Бенефициарами фонда могут быть дети и молодые люди в возрасте от 0 до 25 лет, с диагнозом онкологии или болезни крови.

Анна Григорян


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