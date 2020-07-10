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В Лиге чемпионов состоялась жеребьевка ¼ финала

В Лиге чемпионов состоялась жеребьевка ¼ финала

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как передает «Арменпресс», согласно результатам жеребьевки встретятся следующие пары:

Победитель матча “Реал” - “Манчестер Сити”  - победитель матча “Ювентус”- “Лион”

ЛейпцигАтлетико

Победитель матча “Барселона” - “Наполи” - победитель матча “Бавария”- “Челси”

ПСЖ -  “Аталанта”.

Остальным 4 командам Лиги чемпионов еще предстоят соревнования между собой. Эти встречи запланированы на 7 - 8 августа. “Бавария” дома примет “Челси” (счет первого матча - 3:0), “Манчестер Сити” встретится с “Реалом” (счет первого матча - 2:1),  “Ювентус” с “Лионом” (счет первого матча - 0:1) и “Барселона” с “Наполи” (счет первого матча - 1-1).

Полуфинал:

Победители матчев “Реал” - “Манчестер Сити” и “Ювентус” - “Лион "встретятся с победителями матчев “Барселона” - “Наполи” и “Бавария” - “Челси.

Победитель матча “Лейпциг” - “Атлетико” встретится с победителем матча ПСЖ - “Аталанта”

Финал Лиги чемпионов состоится 23-го августа.

Подготовила Варвара Айрапетян


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