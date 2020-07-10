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Макрон предостерег Израиль от аннексии палестинских территорий

Макрон предостерег Израиль от аннексии палестинских территорий

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Израиль отказаться от реализации планов по аннексии палестинских территорий. Как передает Арменпресс, об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном в пятницу по итогам телефонного разговора Макрона с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В заявлении отмечается, что французский лидер "напомнил ему о приверженности Франции миру на Ближнем Востоке и попросил воздержаться от принятия каких-либо мер по аннексии палестинских территорий". В коммюнике Елисейского дворца подчеркивается, что "такой шаг противоречил бы международному праву" и поставил бы под угрозу решение ближневосточной проблемы на основе создания двух государств.

В заявлении указывается, что "президент республики вновь заявил о неизменной приверженности Франции безопасности Израиля и его решимости добиваться снижения напряженности на Ближнем Востоке". Макрон также "выразил свою приверженность дружбе и доверию, которые связывают Францию и Израиль".


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