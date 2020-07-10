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Оценки за экзамен по математике уже доступны: срок обжалования продлен

Оценки за экзамен по математике уже доступны: срок обжалования продлен

Результаты единого экзамена по математике уже готовы и доступны на сайте dimord.am. Срок обжалования продлен до 18:00 11 июля.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр оценки и тестирования.

“Центр оценки и тестирования просит извинения у абитуриентов, сдававших единый экзамен по математике  6 июля, и их родителей за причиненное беспокойство, и сообщает, что оценки уже готовы и доступны на сайте dimord.am. Они не были отправлены на электронные адреса заявителей, так как проблемы с интернет связью еще полностью не устранены”, - сообщают в ЦОТ.

Также сообщается, что продлен срок обжалования результатов экзамена по математике до 18:00 11 июля.


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