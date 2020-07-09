Ашот Пашинян демобилизован: премьер-министр опубликовал видеоматериал

Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот Пашинян завершил службу в Армии обороны Арцаха и возвращается домой. Как передает «Арменпресс», премьер-министр опубликовал на своей странице в Facebook видеоматериал, в котором Ашот Пашинян прощается со своими сослуживцами.

“Сегодня наш сын - солдат демобилизован и возвращается домой. Доброй службы всем нашим призывникам и солдатам, доброго возвращения всем нашим солдатам, окончившим службу. К сведению, внутри воинской части военнослужащие срочной службы не носят маски, потому что живут по правилу одной семьи”, - написал Пашинян.

9 июля 2018 г. сын премьер-министра Пашиняна был призван в АО Арцаха без участия в жеребьевке.