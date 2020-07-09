Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, правительство приняло решение “О реализации процесса покупки по процедуре закупки у одного лица для осуществления работ по реконструкции подстанции «Личк» ЗАО «Высоковольтные электросети»”. Согласно обоснованию, подстанция “Личк” эксплуатируется с 1961 года. Учитывая тот факт, что подстанция находится в эксплуатации более 50 лет, необходимо осуществить полную реконструкцию подстанции. Как отметил министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, срочность принятия такого решения обусловлена надлежащим выполнением обязательств, взятых на себя правительством Армении по строительству солнечной фотовольтаической станции промышленного масштаба “Масрик-1”. “Это подразумевает, что правительство Республики Армения берет на себя определенные обязательства, в частности, произведенная электроэнергия должна быть получена нами через станцию “Личк”. На данном этапе “Личк” не в состоянии сделать этого. Учитывая, что наше финансирование для “Масрик 1” уже было одобрено и строительство скоро начнется, должны быть приняты срочные меры”, - сказал он.

Сурен Папикян также сообщил, что строительство подстанции “Личк” будет осуществляться за счет собственных финансовых средств ЗАО “Высоковольтные электросети”. “Это беспрецедентно. Ранее все наши подстанции были реконструированы и построены за счет кредитных средств. Ценовые запросы были отправлены подрядчикам ABB, General Electric, Siemens AG, Kaskad-Energo LLC, которые ранее занимались реконструкцией других подстанций компании. В ответ только Kaskad-Energo LLC представил ценовое предложение. Ценовое предложение компании составило 9 998 232 долларов. В результате переговоров о снижении представленного ценового предложения, ценовое предложение составляет 8 857 600 долларов”, - сказал министр, добавив, что эта подстанция также очень важна для энергетической безопасности Арцаха.

Никол Пашинян отметил, что по договору в тот момент, когда станция “Масрик-1” начнет производить электроэнергию, Армения обязана приобретать эту электроэнергию. “Но даже если не приобретет ее, то должна заплатить за нее. Следовательно, срочность в том, что мы должны синхронизировать сроки эксплуатации станции “Масрик” и подстанции “Личк”, чтобы Республика Армения не понесла потерь”, - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр также коснулся инвестиционной программы компании “Масдар”. “Когда на заседании правительства мы обсуждали вопрос объявления международного тендера на проект, предложенный компанией “Масдар”, мы говорили о том, будут ли тендеры с этим механизмом представлять интерес. На данный момент могу сказать, что на тендер подали заявки еще две крупные компании, и очевидно, что тендер состоится”, - сказал премьер-министр, добавив, что это делается публично, в результате чего Армения должна получить наиболее выгодное предложение.

Правительство приняло решение “Об отчуждении государственного имущества”, которым позволило Комитету по управлению государственным имуществом осуществить на основе аукциона отчуждение закрепленного за Службой национальной безопасности общественного здания площадью 6832,2 кв.м, а также занимаемого зданием и предназначенного для его использования и обслуживания земельного участка площадью 0,8083 га по адресу Ереван, Канакер-Зейтун, ул. Паруйра Севака 5/1. Минимальная цена за подлежащее отчуждению имущество установлена в размере 100% от оценочной стоимости - 2 062 100 320 драмов.

Премьер-министр поинтересовался процессом отчуждения этих двух территорий, расположенных на улицах Московяна 1 и Сады Норка, предусмотренных предыдущими решениями правительства, и отметил, что решение о продаже имущества было одним из шагов антикризисного значения: “Мы пытаемся таким образом также стимулировать инвестиции в Республику Армения. Я хочу обратить внимание инвесторов на эти объекты, потому что, по нашей оценке, это структуры, представляющие реальный инвестиционный интерес”.

Исполнительная власть одобрила проекты законов “О внесении дополнений в закон Республики Армения «О правовом режиме чрезвычайного положения»” и “О внесении изменений в Кодекс Республики Армения об административных правонарушения”. Принятием проекта предполагается, в частности, создание единой системы управления сферы здравоохранения в условиях чрезвычайного положения.