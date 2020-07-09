Комиссия вынесла заключение, что лицензия казино “Шангри Ла” утратила силу

Лицензионная комиссия по лотереям, играм с выигрышами, интернет играм с выигрышами и по игорным домам на заседании 8 июля вынесла заключение, согласно которому лицензия на организацию казино, выданная ООО “Онира Клаб”, должна быть признана утратившей силу. Арменпресс об этом стало известно из официальных заявлений сайта azdarar.am.

Заключение было вынесено по итогам заседания комиссии 8 июля. Для признания лицензии утратившей силу в качестве обоснования отмечается, что ООО “Онира Клаб” не выплатило одну четверть годовой суммы госпошлины за лицензию на организацию казино, выданную Министерством финансов Армении за третий квартал 2020 года.

Эксплуатирует казино “Шангри Ла” ООО “Онира Клаб”.

Согласно сообщению, распространенному 14 июня Службой национальной безопасности Армении, компания “Онира Клаб”, входящая в концерн “Мульти групп” лидера ППА Гагика Царукяна, нанесла государству ущерб в десятки миллиардов драмов. По этой части в следственном департаменте СНБ возбуждено уголовное дело.

Анна Григорян