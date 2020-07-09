В Минобороны Сербии беспорядки назвали попыткой начать гражданскую войну

Глава Министерства обороны Сербии Александр Вулин прокомментировал антиправительственные выступления в стране.

"У нас страшное насилие на улицах, есть попытка госпереворота, есть попытка насильственного захвата власти и попытка вызвать гражданскую войну в Сербии. Это нельзя по-другому описать и объяснить. Нет никаких причин, чтобы поджечь здание Скупщины (парламента), поджечь Городскую управу Нови-Сада, нападать на полицию, избивать людей на улицах, поставить под угрозу жизни и имущество граждан", — сказал министр.

Акции протеста начались в Сербии 7 июля: недовольные эпидемиологической ситуацией в республике и действиями властей, направленными на борьбу с коронавирусом, вышли к парламенту в Белграде сразу после того, как президент Александр Вучич объявил о введении комендантского часа с пятницы по понедельник из-за роста числа зараженных SARS-CoV-2.

Начались столкновения с органами правопорядка, в результате пострадали около 43 полицейских, было сожжено пять служебных автомобилей. Также различные травмы получили более 20 граждан, 24 демонстрантов задержали,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Вучич назвал ночные беспорядки в столице грубейшим политическим насилием за последние несколько лет и указал на причастность ультраправых экстремистов, криминала и спецслужб из соседних стран. Ущерб городу за первый день оценили в 127 тысяч евро.

Демонстрации продолжились в среду: в частности, митингующие напали на офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и журналистов. Они требовали предоставить правдивые сведения о жертвах COVID-19 и ругали редакционную политику национального телерадиосервиса, который, по их мнению, необъективно освещает действия оппозиции. Также акции протеста прошли в других городах страны.