Арсен Торосян коснулся создаваемого нового коечного фонда

Почти все 120 коек для больных COVID-19 в медицинском центре Спитака заняты. Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Арсен Торосян. “Это самый большой объем коек. Работы в Мартунинском медицинском центре практически окончены, но есть несколько технических вопросов, в ближайшие дни они будут решены.

Реанимационные отделения прибавятся в трех центрах - “Сурб Григор Лусаворич”, “Микаелян” и “Эребуни”. Я вчера лично посетил реанимационное отделение МЦ Эребуни, оно почти готово и через неделю будет полностью открыто. Это позволит всех пациентов общего профиля перевести в новое, но относительно меньшее отделение реанимации - около 25 коек, на данный момент действующее реанимационное отделение с 50 койками полностью будет предоставлено пациентам с COVID-19”, - сказал министр.

“Новые реанимационные отделения в МЦ “Сурб Григор Лусаворич” и в Институте хирургии Микаеляна не могут быстро открыться, так как ведутся широкомасштабные строительные работы”, - отметил министр.

“В любом случае они создаются с нуля. И ожидаемые сроки - с середины августа по сентябрь. И если учитывать, что ожидается и осенняя вспышка, то это будет к месту”, - отметил Арсен Торосян.