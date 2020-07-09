10 июля в городе Севан временно будет приостановлена подача газа по ряду адресов

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 10 июля с 10:00 до 18: 00 будет прекращена подача газа газопотребителей и прилегающих объектов на улице Чаренца города Севан Гегаркуникской области с номеров 56 по 200, особняков на улице Шираза, многоквартирных домов под номерами с 8 по 10 1-го переулка Наирян и прилегающих объектов.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.