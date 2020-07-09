Гагик Царукян не будет арестован: апелляционный суд отправил дело на новое рассмотрение

Апелляционный уголовный суд Армении огласил решение, принятое на основании рассмотрения апелляций стороны защиты и прокуратуры против решения о применении ареста в качестве меры пресечения в отношении лидера партии “Процветающая Армения” Гагика Царукяна.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал защитник Царукяна Ерем Саркисян.

“Так как стороны не присутствовали на оглашении решения, а также пока не получили экземпляр решения суда, то мы не знакомы с конкретным содержанием и мотивировками решения и не можем представить комментарии по этому поводу. Однако у нас есть устная информация, что апелляционный суд решил отменить решение суда первой инстанции и направить дело в тот же суд на новое рассмотрение. Для разъяснений хотим сообщить, что апелляционный суд не принял решения об аресте Гагика Царукяна”, - написал Саркисян.

Адвокат сообщает, что после получения и изучения решения апелляционного суда будет рассмотрен вопрос о его обжаловании в кассационном суде Армении.