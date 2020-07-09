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“Ливерпуль” на выезде обыграл “Брайтон”

“Ливерпуль” на выезде обыграл “Брайтон”

 В матче 34-го тура чемпионата Англии “Ливерпуль" на выезде играл с “Брайтоном”.

 «Арменпресс» передает, “Ливерпуль” одержал победу со счетом 3:1. Автором дубля “Ливерпуля” стал Салах, третий гол забил Хендерсон.

Этой победой команда Юргена Клоппа количество своих очков подняла до 92. Следующий матч “красные” проведут 11 июля. Их соперником будет “Бернли”.

Напомним, что “Ливерпуль” заранее стал чемпионом Англии. После 30-летнего перерыва он вновь завоевал этот почетный титул.

Подготовила Варвара Айрапетян


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