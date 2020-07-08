Американские производители сланцевого газа столкнулись со спадом спроса

Заполнение до пределов хранилищ по всему миру привело к сокращению торговли сжиженным природным газом (СПГ) и падению спроса на сланцевый газ из США на основных рынках сбыта, пишет The Wall Street Journal.

По данным управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, было отменено более 70 поставок СПГ, запланированных на июнь и июль, и более 40 августовских поставок. При этом транспортировка газа в американские экспортные терминалы снизилась более чем наполовину с конца марта, когда уровень поставок в терминалы достиг рекордных 277,5 млн кубометров в день,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Цена на природный газ с поставкой в августе на американском газовом хабе Henry Hub во вторник установилась на уровне $1,876 за MMBtu, что на 27% выше цены на закрытие торгов 25 июня, когда июльский фьючерс стоил $1,482 за MMBtu - минимум с августа 1995 года.

Однако природный газ все еще на 23% дешевле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 34% - по сравнению с уровнем, зафиксированным два года назад.

Цены на газ обычно достигают пиков летом из-за роста использования кондиционеров и зимой на фоне отопительного сезона.

Избыток природного газа на рынке и сокращение спроса из-за пандемии также привели к падению цен в Европе и Азии, что негативно влияет на рентабельность экспорта американского СПГ, отмечает EIA.