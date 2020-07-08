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Германия считает выход США из ВОЗ ударом для международного сотрудничества

Германия считает выход США из ВОЗ ударом для международного сотрудничества

Выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) является ударом для системы международного сотрудничества, работа которой особенно важна в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявила в среду на брифинге представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц.

"Правительство ФРГ ценит работу ВОЗ. Как раз в эти времена она очень важна. Мы считаем выход США ударом для международного сотрудничества. Глобальное распространение инфекции показывает, что нам нужно больше, а не меньше, международного сотрудничества, чтобы справиться с пандемией", - подчеркнула представитель правительства ФРГ,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

7 июля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что США информировали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года.

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом Трамп в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.

 

 


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