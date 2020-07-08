В текущем году в Армении ожидается богатый урожай винограда

По предварительным подсчетам, в этом году в Армении ожидается около 230 тыс тонн урожая винограда. Учитывая, что в этом году ожидается обильный урожай, министерство экономики Армении во главе с министром Тиграном Хачатряном проводит встречи с закупающими виноград компаниями. На пресс-конференции в конференц-зале Арменпресс, заместитель министра экономики Армении Арман Ходжоян отметил, что большое количество фермеров занимается производством винограда.

«Наша цель - обеспечить, чтобы у нас не было проблем с продажами во время процесса закупок, предпринять все возможные меры, чтобы организации, которые уже получили продукцию переработки винограда, могли беспрепятственно реализовать свои продукты. Основной проблемой, поднятой представителями сферы в ходе встреч, было сокращение продаж и экспорта. Эта проблема существует во всем мире из-за эпидемии. Правда, с одной стороны, мы замечаем, что есть страны, где потребление алкогольных напитков высокое, однако в любом случае у наших производителей наблюдается снижение экспорта и заказов на местных рынках», - сказал замминистра.

Арман Ходжоян отметил, что, вероятно, будут внесены некоторые изменения, чтобы обеспечить благоприятные условия для закупщиков винограда. Хозсубъекты, которые будут импортировать контейнеры для хранения вина в Армению, могут обратиться в министерство, которое попытается помочь в вопросе отсрочки НДС и освобождения от таможенных пошлин.

«Это также большая помощь для бизнеса. На данный момент они отмечают в качестве проблемы, что их контейнеры заполнены, нужны дополнительные такие контейнеры, чтобы закупать больше винограда», - сказал он.

Второй вопрос касается условий закупок. Арман Ходжоян отметил, что внесены изменения в лизинговые программы, предложены привлекательные условия. Винные контейнеры и бочки могут быть приобретены по программе лизинга. Компании могут приобрести эти контейнеры по программе лизинга без залога и с предоплатой в размере 10% (остальные 10% будут гарантированы государством).