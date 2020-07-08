Премьер Киргизии поручил отозвать из отпусков всех медработников

Премьер-министр Киргизии на фоне вспышки заболеваемости COVID-19 в стране поручил отозвать из отпусков всех медработников, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе правительства республики.

"Необходимо отозвать всех медицинских работников, находящихся в трудовом отпуске. Такое поручение дал премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов на очередном заседании Республиканского оперативного штаба", - заявили в пресс-службе.

По словам премьера, эпидемиологическая ситуация в республике требует более решительных действий,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Надеюсь, врачи поймут нашу просьбу и мы их скоро увидим на рабочем месте. Сейчас пик заболевания пришелся на город Бишкек и Чуйскую область. Медработники днем и ночью работают в тяжелейших условиях для того, чтобы спасти жизни людей. Помочь в этой борьбе вызвались медики из регионов, в стороне не остались и медики, которые живут за пределами страны. Однако и в регионах живут люди, которые нуждаются в квалифицированной медицинской помощи. Поэтому призываю всех работников здравоохранения выйти из отпусков и приступить к работе. Так требует нынешняя ситуация", - цитирует главу кабмина его пресс-служба.

По данным Минздрава, на сегодняшний день общее количество зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 8 486. Умерли 112 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2983 пациентов. Общее количество смертей от внебольничной пневмонии с начала пандемии достигло 268.