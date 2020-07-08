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Финал Кубка Армении пройдет без зрителей

Финал Кубка Армении пройдет без зрителей

Финал розыгрыша Кубка Армении по футболу пройдет без зрителей.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА. 10-го июля на стадионе технического центра ФФА / Академии футбола состоится финальный матч Кубка Армении VBET между командами “Ноа” и “Арарат-Армения”.

В ответ на наш запрос из комендатуры ответили, что в связи с нынешней динамикой распространения в стране коронавирусной инфекции, не допускается присутствие на стадионе даже ограниченного количества болельщиков. Следовательно, матч “Ноа” - “Арарат-Армения” пройдет без зрителей.

Подготовила Варвара Айрапетян


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