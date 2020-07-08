В резиденции президента Армении состоялась церемония принятия присяги новоназначенных судей

В резиденции президента при участии президента Республики Армения Армена Саркисяна состоялась церемония принятия присяги новоназначенных судей суда общей юрисдикции первой инстанции Ширакской области Ваагна Торосяна и Джона Айрапетяна, судей суда общей юрисдикции первой инстанции Сюникской области Эмина Абгаряна, Ромена Агароняна и Бориса Бахшияна, судьи суда общей юрисдикции первой инстанции Армавирской области Ваге Дживаняна, судьи суда общей юрисдикции первой инстанции Лорийской области Андраника Симоняна и судьи суда общей юрисдикции первой инстанции Тавушской области Саркиса Арменакяна. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент поздравил новоназначенных судей и пожелал им успехов в ответственной работе. “Уверен, Вы прекрасно осознаете, насколько высока ответственность перед народом судьи и представителя судебной системы. Желаю Вам успехов и уверен, что Вы будете выполнять свои обязанности на самом высшем уровне. Своей клятвой Вы заверяете, что будете служить нашему народу, стране, государству, будучи верными и Конституции и Закону. Я надеюсь, что Вы всегда будете соблюдать эту клятву”, - сказал президент.