Парламент Греции ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС

Парламент Греции подавляющим большинством голосов ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и ЕС. Об этом Арменпресс сообщили в посольстве Армении в Греции. ”Заседание вел заместитель председателя парламента Греции Атанасиос Бурас от партии “Новая демократия”. Соглашение было в парламенте 24 июня сего года.

1 июля в постоянной комиссии парламента Греции по иностранным делам и национальной обороне, прошли обсуждения и слушания по ратификации соглашению, основными докладчиками на которых были депутат от правящей партии “Новая демократия” Атанасиос Каввадас и депутат от основной оппозиционной партии “СИРИЗА” Атанасиос (Насос) Евфимиу Атанасиос.

За резолюцию высказались правящая партия “Новая демократия”, основная оппозиционная партия “СИРИЗА”, партия “Движение перемен” (Кинима Алагис), партия “Греческое решение” (Эллиники Лиси) и партия “Мера 25”. Против высказалась Коммунистическая партия Греции”, - говорится в сообщении посольства.