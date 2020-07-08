Газета “Айастани Анрапетутюн”: История о русских отшельниках и об армянском городе

“Настал день, когда мы всей группой отправились к древнему поселению. Это были каменные гигантские стены. Внутри был сам город. Дома, строения тоже были каменные. При этом были использованы гигантские камни. Отшельники пояснили, в этих местах нет других каменных строений. Только в этом городе.

- Почему вам кажется, что это армянский город? Вы обнаружили какие-нибудь письмена? - вежливо спросил я них.

- Нет, в письменном виде мы ничего не обнаружили. Мы нашли резьбу, а еще - бытовые предметы, которые убеждают нас в наших выводах. Основным доказательством является кладка стен, только армяне так ставили стены, - под моим удивленным взглядом, указав на стены, объяснили они. Затем обитатели скита подробнее ознакомили нас с результатами своих исследований. Город датировался IV в. до н. э. Строители привозили камни с расстояния 50 - 100 километров, где были карьеры. Естественно, везли зимой на санях.

И самое главное: в результате своих исследований они пришли к выводу, что там жили арийцы, то есть народ арийской народности. По какой-то причине они все оставили и покинули город.

Исследователи пошли по следам и выяснили, что, уехав, эти люди поселились в горных районах Ирана на границе с Туркменией. Отшельники побывали и там, посетили местных жителей и убедились, что их быт подтверждает их арийское происхождение”.

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