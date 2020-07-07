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Началось строительство медцентра Мартуни

Началось строительство медцентра Мартуни

Начались строительные работы медицинского центра Мартуни. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Арсен Торосян.

«С июля 2022 года вновь построенный многофункциональный медицинский центр вместимостью 65 коек, соответствующий всем современным международным стандартам, будет предоставлять населению города Мартуни и Гегаркуникской области широкие возможности для диагностических и медицинских услуг», - написал Торосян.

Строительство медицинского центра Мартуни осуществляется в рамках финансируемой Всемирным банком программы по профилактике и контролю заболеваний.

Вся работа - от стадии проектирования до завершения строительства медицинского центра, координируется Офисом реализации программ министерства здравоохранения.


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