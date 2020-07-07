Назначен новый гендиректор ЗАО «Айпост»

Наблюдательский совет ЗАО «Айпост» на заседании 6 июля подвел итоги конкурса на должность генерального директора структуры. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЗАО «Айпост», генеральным директором ЗАО «Айпост» единогласно был избран и назначен Айк Карапетян.

Отмечается, что Карапетян выполнял функции гендиректора в качестве временного исполняющего обязанности.