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Назначен новый гендиректор ЗАО «Айпост»

Назначен новый гендиректор ЗАО «Айпост»

Назначен новый гендиректор ЗАО «Айпост»

Наблюдательский совет ЗАО «Айпост» на заседании 6 июля подвел итоги конкурса на должность генерального директора структуры. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЗАО «Айпост»,  генеральным директором ЗАО «Айпост» единогласно был избран и назначен Айк Карапетян.

Отмечается, что Карапетян выполнял функции гендиректора в качестве временного исполняющего обязанности.


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