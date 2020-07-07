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Италия вышла из топ-10 стран по числу заразившихся коронавирусом. Ее место занял Иран

Италия вышла из топ-10 стран по числу заразившихся коронавирусом. Ее место занял Иран

Значительные изменения произошли в списке стран - лидеров по числу заразившихся коронавирусом в мире. Так, Италия выпала из первой десятки, а ее место занял Иран. Среди европейских стран там остались только Великобритания (7-я позиция) и Испания (9-е место), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В США, которые являются лидером в мире, общее число заразившихся приближается уже к 3 млн (более 2,9 млн человек), более 130 тыс. умерших из-за коронавируса.

При этом в Индии, занимающей третье место, количество инфицированных уже превысило 700 тысяч, а число летальных исходов - 20 тыс.

Всего на планете коронавирусом за время пандемии заразились свыше 11,6 млн человек, около 538 тыс. умерли.

 


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