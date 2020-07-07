Араик Арутюнян принял генерального прокурора Армении Артура Давтяна

7 июля президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял генерального прокурора Республики Армения Артура Давтяна. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества соответствующих ведомств двух армянских республик.

Генеральный прокурор Армении отметил, что он впечатлен работой своих арцахских коллег по избирательным правонарушениям, зафиксированным в ходе последних общегосударственных выборов в Арцахе.

Во встрече принял участие и генеральный прокурор Республики Арцах Мгер Агаджанян.