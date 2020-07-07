Памятные медали и денежные награды ветеранам в честь 75-летия Победы

Ветеранам Ширакской области были вручены памятные медали “75-летие Победы”. Как сообщает Арменпресс, памятные медали были вручены армянским ветеранам от имени правительства РФ. По случаю 75-летия Победы ветеранам было выделено по 30 500 драмов.

В Ширакской области наград удостоились 21 ветеранов, 11 из которых - из Гюмри, остальные - из других общин области. Из-за эпидемии не они лично, а их сыновья приехали в Союз ветеранов Гюмри, чтобы получить награды, присутствующим награды вручал председатель ОО “Союз ветеранов Армении”, полковник запаса Симон Есаян.

“По данным на 1 мая в нашей республике проживает 262 ветерана, 21 из них - в Шираке. Эти награды должны были быть вручены ветеранам 9 мая, однако только сегодня это стало возможным”, - отметил Симон Есаян.

Памятные медали и денежные награды получат все ветераны, проживающие на территории Армении

Арменуи Мхоян