Театр есть, и он с нетерпением ждет встречи со своим зрителем: Карен Нерсисян

Художественный руководитель Русского драматического театра им. К. С. Станиславского Карен Нерсисян сейчас ставит пьесу известного американского драматурга Дона Нигро “Люди. Звери. Обстоятельства”. Репетиции проводятся на открытых площадках, где соблюдаются все правила безопасности.

Как передает Арменпресс, подробности о своей новой постановке Нерсисян сообщает в видеоматериале, размещенном на официальной странице театра в Facebook.

“В период изоляции в помещении нашего театра, предназначенного для афиш, появилась надпись “Я есть!”. По всей вероятности, это написал кто-то из театралов. Театр есть! Дорогие зрители, мы есть, мы работаем, репетируем новые спектакли, и мы очень ждем встречи с Вами”, - отметил Нерсисян и добавил, что они работают над четырьмя новыми спектаклями, сохраняя при репетициях все правила безопасности.

Художественный руководитель театра сообщил, что он ставит пьесу известного американского драматурга Дона Нигро “Люди. Звери. Обстоятельства”. Он очень известный и интересный драматург, работы которого в Ереване пока не ставились. Пьеса “Люди. Звери. Обстоятельства” о человеческих отношениях, о любви, о том, что движет нами в жизни, что ведет нас - инстинкты, сознание или природа. В пьесе много юмора, парадоксальных ситуаций. Она о хороших, счастливых людях, которые оказываются в глупой ситуации и пытаются найти выход из нее”, - рассказал режиссер.

Карен Нерсисян подчеркнул, что пьеса состоит из 11 маленьких новелл, в спектакле занято 16 актеров. Художник - Артур Арутюнян, с которым возможно находить интересные сценические решения, автором костюмов является молодая художница Гаяне Чолакян, а хореограф - Арик Асатурян.

“Работая, мы влюбились в этот в материал”, - заключил художественный руководитель театра.

Анжела Амбарцумян