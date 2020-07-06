Спецслужбы Азербайджана попытались через соцсети узнать информацию о ВС Армении

Служба национальной безопасности продолжает следить за безопасностью в интернете и раскрывать преступные действия спецслужб Азербайджана, которые пытаются получить через соцсети информацию о армянских ВС.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ Армении, «опытные разведчики» спецслужб Азербайджана, оставаясь верными своему примитивному стилю работы и используя возможности современных информационных технологий, продолжают регистрировать в соцсетях аккаунты на имена проживающих за рубежом армян и, представляясь бизнесменами-меценатами или бывшими служащими ВС Армении, знакомятся с военнослужащими или членами их семей, пытаясь узнать у них информацию военного характера.

Действия спецслужб Азербайджана настолько одинаковы и примитивны, что военнослужащие ВС Армении почти с первых слов понимают, что имеют дело с «великим азербайджанским шпионом» и сразу перестают общаться с ними, немедленно информируя соответствующие органы.

Несмотря на отмеченный факт, тем не менее, в рядах ВС Армении все еще есть отдельные военнослужащие, в том числе в числе командиров, которые наивно полагают, что общаются со своими бывшими сослуживцами или подчиненными и во время переписки обсуждают связанные с военной службой вопросы.

В результате оперативных действий СНБ выяснилось, что сотрудник спецслужб Азербайджана через зарегистрированный в социальной сети Facebook фейковый аккаунт установил связь с высокопоставленным офицером ВС Армении и попытался выудить у него информацию о ВС Армении.

СНБ еще раз призывает граждан Армении, в особенности, военнослужащих, воздержаться от общения с неизвестными пользователями в социальных сетях и не обсуждать темы, связанные с военной службой, а тем, кто попадает в такую ситуацию, просит немедленно связаться со Службой национальной безопасности.