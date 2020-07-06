Президент Армении встретился с группой руководителей крупных компаний в области ИТ

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с группой руководителей крупных компаний в области информационных технологий.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, коснувшись экономических трудностей, которые уже возникли в Армении и в мире в целом из-за эпидемии коронавируса, президент Саркисян сказал, что они волнуют всех, от индивидуальных предпринимателей и небольших стартапов до крупных компаний.

«Вы представляете относительно крупные компании в Армении. Крупный не означает, что вы богаты и можете преодолеть эту ситуацию, - сказал президент Саркисян, обращаясь к присутствовавшим на встрече представителям компаний. - Крупный часто означает большие проблемы, большие банковские кредиты, большую ответственность, большое количество сотрудников, которые составляют 1000-3000 семей. Если на компанию влияют экономические трудности, то естественно, что они будут влиять и на этих людей. Кажется, у вас есть какой-то иммунитет, вы далеки от реальных процессов, потому что это виртуальный мир, где люди начали работать удаленно с самого начала. Кажется, все это правда. Однако это неправда, потому что ваша отрасль будет реконструирована или уже находится в процессе реконструкции. Есть компании, которые будут расти, есть услуги, которые по логике будут более востребованы, и будут области, которым будет намного сложнее».

Руководители компаний рассказали о влиянии ситуации на свои сферы, рассказали об адаптации к новым тенденциям и использовании инструментов в соответствии с современными требованиями, а также о возможностях привлечения специалистов диаспоры. Были также затронуты запланированные мероприятия и возможности их реализации в режиме онлайн.

Отвечая на вопросы участников, президент Саркисян отметил, что после коронавируса будет процесс «рестарта», следовательно, у каждой страны будет возможность вновь представить себя. «Очень важно, чтобы мы были хорошо представлены, - сказал он. - Во многих странах мира есть агентства по продвижению экспорта или агентства иностранных инвестиций. В Армении тоже должно быть агентство, которое будет работать в обоих направлениях, чтобы помочь вам в экспорте армянский продукции, и, наоборот, организовать импорт».

Президент сказал, что по его предложению Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) в прошлом году был подготовлен отчет об инвестициях Армении, где говорится о такой структуре, как Рабочая группа по быстрому реагированию.

«Должна быть сильная рабочая группа, в которую войдут как армяне, так и иностранцы», - сказал президент республики, вновь напомнив о другой важной проблеме - электронном правительстве. По словам президента, чем быстрее будет развиваться электронное правительство, тем безопаснее будет экономика. По мнению Армена Саркисяна, сферы, которые нацелены на будущее, являются приоритетными для нашей страны, они также должны получать налоговые льготы и государственную поддержку, иначе мы не будем конкурентоспособными.

Подводя итоги беседы, президент выразил готовность поддержать решение проблем в рамках своих возможностей.