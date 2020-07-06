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Азиатские индексы снизились - 06-07-20

Азиатские индексы снизились - 06-07-20

ТОКИО, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.83% и составил 22714.44 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.60% и составил 1577.15 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 5.71% и составил 3332.88 пункта, а HANG SENG вырос на 3.81% и составил 26339.16 пункта.


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