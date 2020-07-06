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Два человека погибли при столкновении двух самолетов над озером в США

Два человека погибли при столкновении двух самолетов над озером в США

 Два самолета столкнулись в США над озером Кер-д'Ален в штате Айдахо, два человека погибли и шестеро числятся пропавшими без вести. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал CNN.

Как заявил лейтенант полиции округа Кутенай Райан Хиггинс, сообщение о столкновении двух самолетов поступило днем в воскресенье. Тела двух погибших успели извлечь из воды, прежде чем самолеты затонули.

Он отметил, что остальные шесть пассажиров до сих пор числятся пропавшими без вести, среди жертв есть и дети.

Следователи пока не установили причину столкновения, пояснил Хиггинс.

По его словам, упавшие самолеты удалось обнаружить при помощи гидролокатора на глубине более 38 метров.


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