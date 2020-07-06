Издательства Армении интернет-флешмобом продолжают кампанию “Не убивай завтрашнюю книгу”

Ведущие армянские издательства заполнили социальные площадки фотографиями с призывом “Не убивай завтрашнюю книгу”. В рамках кампании “Не убивай завтрашнюю книгу” издательства опубликовали черно-белые фотографии сотрудников своих команд, редакторов, писателей, переводчиков, а также читателей с красными книгами в руках и под этим лозунгом.

Как передает «Арменпресс», для публикации фотографий издатели выбрали символический день - 5 июля - День Конституции Армении. Этим шагом издатели как бы и сами устанавливают Конституцию издательской сферы, первостепенным положением которой становится борьба против незаконных распространений.

В Армении беспрецедентно увеличилось незаконное распространение книг, скопированных, отсканированных и сделанных в PDF, даже в виде сфотографированных страниц. Ряд ведущих издательств страны с мая на социальных платформах выступили с инициативой “Не убивай завтрашнюю книгу”, цель которой - совместными усилиями бороться с незаконным распространением книг посредством кампании по информированию общественности об авторском праве.

К инициативе присоединились издательства “Эдит принт”, “Антарес”, “Зангак”, “Newmag”, “Букинист”, “Гркамол”, “Армав”, “Дарак”, “Эдж”, “Карап”, “Книжный дом”.

В рамках кампании, преследующей образовательно-воспитательную цель, издательства посредством видеоматериалов на своих страницах направили читателям призывы, рассказали о целях кампании, предложили присоединиться к этой инициативе.